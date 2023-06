Mettre ChatGPT sur Windows 3.1, une folie ? Et pourtant...

Un autre défi plutôt sérieux les attendait : la limite de mémoire des machines qui tournaient sous Windows 3.1. Pour que cela fonctionne correctement, l'équipe est passée par une phase de travail intensive pour réduire la consommation de mémoire de WinGPT. L'idée était d'optimiser les échanges de requêtes et de réponses avec l'API d'OpenAI, pour minimiser leur taille et pour que l'OS tienne le coup. Les échanges avec le chatbot ne pouvaient pas non plus prendre en compte les réponses précédentes, et donc le contexte.