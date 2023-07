ChatGPT sur Windows 10 et 11 avec une super interface ? C'est maintenant possible

Windows 10 et Windows 11 font partie des OS les plus populaires au monde. Cela n'empêche pas leurs utilisateurs de souhaiter des améliorations d'interface pour qu'elle soit plus moderne et cohérente. Microsoft travaille régulièrement sur cet aspect, mais une équipe de développeurs indépendants ont innové avant elle. Grâce à leurs efforts, ChatGPT peut désormais se targuer de revêtir une jolie interface.