Windows 12 arrive ? Microsoft donne des pistes

Comme rapporté par Windows Latest, lors de sa keynote, Microsoft a partagé une capture d'écran où l'on pouvait lire la mention suivante : « The next generation of Windows ». Bien que nous n'ayons pas plus de détails pour le moment, tout cela laisse fortement penser qu'il pourrait bien s'agir d'une allusion à Windows 12. Rappelons que le terme officiel qui désignait la future version de l'OS était jusqu'à présent Next Valley Prototype Design. Étant donné que les dernières fuites évoquent toujours un lancement imminent, il y a fort à parier que les choses vont s'accélérer au cours des prochains mois.