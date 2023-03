Windows 12 : de nouvelles fuites évoquent un lancement pas si lointain

Il y a quelques mois, Windows Central prétendait que Microsoft souhaiterait revenir à un calendrier d'une nouvelle grosse version de Windows tous les trois ans, laissant suggérer une disponibilité de Windows 12 dès 2024. Voir cette nouvelle version du système d'exploitation mentionnée dans la documentation d'Intel tend à donner du crédit à cette information.

Entre ChatGPT, le nouveau Bing et des fonctionnalités récentes déployées dans Windows 11, Microsoft prend à pleine vitesse le virage de l'intelligence artificielle, et Windows 12 devrait justement se concentrer sur l'IA pour bouleverser l'expérience proposée.

Microsoft n'a pour l'instant jamais fait de mention directe à Windows 12, mais on comprend que son développement est en cours et que l'IA va prendre une place importante dans cette version. « Alors que nous commençons à développer de futures versions de Windows, nous allons réfléchir à d'autres endroits où l'IA devrait jouer un rôle naturel en matière d'expérience », a par exemple déclaré Yusuf Mehdi, responsable du marketing pour le marché grand public, lors d'une récente interview accordée à The Verge.