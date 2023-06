Nouvel Explorateur de fichiers Windows 11 : les captures ont fuité, découvrez-le en détail !

Plus que sur l'esthétique, cette refonte devrait davantage se concentrer sur l'introduction de nouvelles fonctionnalités. Nous pouvons tout d'abord remarquer un changement de disposition pour la barre d'outils de l'Explorateur de fichiers, qui se retrouvera dorénavant en-dessous de la barre d'adresse. Cette dernière disposera de commandes modernisées, d'une nouvelle barre de recherche plus performante (elle devrait sensiblement gagner en rapidité) et d'un bouton d'accueil. Comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessus, le volet latéral, en plus d'afficher certaines informations liées à vos fichiers, vous proposera une option de partage rapide.