Windows 11 Moment 3 : toutes les nouveautés point par point

Mais elles ne sont pas les seules à débarquer dans la barre d'état système, puisque Microsoft y a également ajouté une icône vous informant du statut de votre connexion VPN. De son côté, l'authentification à deux facteurs a été rendue plus simple. Les clients de Windows 11 n'ont désormais plus qu'à copier un code directement depuis une fenêtre de notification afin de gagner du temps. Notez que la page d'aide de l'application Accès Vocal a bénéficié de quelques remaniements bienvenus, dont l'ajout de descriptifs pour chaque commande et d'un champ de recherche pour un accès rapide. L'application a aussi introduit de nouvelles commandes pour la sélection et l'édition de texte.