Windows 11 Moment 3 est là ! Pourquoi vous devez l'installer maintenant

Enfin, en vrac, on pourra relever le retour de l'option permettant d'afficher les secondes au sein de l'horloge et le fait que les claviers tactiles disposent de davantage d'options. La fonctionnalité de sous-titrage en direct supporte également plus de langues, l'USB4 possède une page de paramètres, et quelques améliorations de performances sont aussi là (pour la recherche dans les paramètres notamment).