DOOM Eternal jouable sur un frigo connecté grâce au xCloud inclus dans le Xbox Game Pass

Ces derniers temps, les plus créatifs s'amusent à faire tourner différents jeux de la franchise DOOM signée id Software dans les conditions les plus improbables. Nous avons notamment vu qu'il est possible par l'intermédiaire d'un mod de démarrer Windows 95 sur un PC virtuel et jouer à DOOM Classic sur Minecraft. Plus étrange encore, un programmeur s'est amusé à faire tourner le vénérable jeu sur rien de moins qu'un test de grossesse. Enfin, un YouTubeur s'est récemment amusé à faire tourner ce bon vieux DOOM… sur une calculatrice alimentée par des pommes de terre décomposées.

Par le biais du xCloud, récemment arrivé sur le Xbox Game Pass, Richard Mallard (Twisted420) s'est amusé à faire tourner DOOM Eternal et d'autres jeux du catalogue Xbox Game Pass sur son réfrigérateur connecté Samsung. Rappelons que l'arrivée du DOOM Guy sur le Xbox Game Pass s'inscrit dans l'opération de rachat par Microsoft de Bethesda et ses studios.