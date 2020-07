Démarrer Windows 95 et jouer à Doom dans Minecraft, c'est désormais possible

Par l'intermédiaire du mod VM Computers, il est d'abord possible de commander les pièces d'un ordinateur à un satellite qui orbite dans le ciel de Minecraft. Comme l'explique The Verge, il faut ensuite assembler ledit ordinateur et y associer le système d'exploitation Windows 95 ce qui est rendu possible par l'utilisation de DOSBox au sein du mod.

Sans surprise, de nombreux utilisateurs se sont alors mis en tête de tester la chose et il a donc été possible de faire tourner l'inévitable Doom comme il a été montré sur Reddit. Un vieil iPod, un Nokia 9210, un oscilloscope ou un micro-ondes, Doom tourne sur à peu près n'importe quoi… alors pourquoi pas Minecraft ?