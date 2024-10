ovancantfort

La puissance de calcul monstrueuse du quantique

Definitivement NON!

L’ordinateur quantique a l’avantage que, pour certains problèmes très spécifiques (essentiellement de combinatoire), la quantité de calcul à fournir par un algorithme quantique croit de façon polynomiale avec la taille du problème alors que les algorithmes classiques explosent de façon exponentielle. Dès lors, sur ces problèmes spécifiques, un ordinateur quantique finira toujours par gagner quand la taille du problème augmente suffisamment.

Pour tous les autres problèmes, tous les spécialistes sont d’accord que les ordinateurs quantiques resteront monstrueusement en dessous de la puissance des ordinateurs classiques (en particulier suite à la nécessité de répéter les calculs puisque le résultat est essentiellement probabiliste et en plus d’utiliser des sytèmes de corrections d’erreurs car les qubits sont juste intrinsèquement instables).

Et le problème actuel, c’est que l’amélioration des algorithmes classiques avance en ce moment bien plus vite (IA oblige) que l’amélioration des performances des quelques ordinateurs quantiques en développement, ce qui fait que l’horizon de la « suprématie quantique » est actuellement en train de reculer. Et si on continue sur cette lancée, il se pourrait même que les ordinateurs quantiques n’atteignent jamais la suprématie tant hypée pour tous les problèmes réellement utiles.