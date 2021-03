Quantum Chess : quand le jeu d'échecs devient... quantique

Le Quantum Chess utilise les règles habituelles du jeu d’échecs, mais en y ajoutant des principes inspirés de la physique quantique. Par exemple, à chaque coup, toute pièce peut se déplacer — ou non. Et si elle se déplace, elle peut le faire en deux endroits distincts — sans que l’on sache lequel. Si bien que, contrairement au jeu classique, un échiquier n’affiche jamais une situation pleinement connue (où toutes les pièces apparaissent sur des cases précises), mais une situation « incertaine ». La reine n’est ni sur une case, ni sur une autre, elle est sur les deux à la fois mais pas en même temps (ou, de façon plus mathématique : à chaque mouvement de la reine, il y a 50% de chance qu’elle soit sur une case donnée et 50% qu’elle soit sur une autre case). Dit autrement, les joueurs ne s’affrontent plus sur un échiquier unique, mais sur une « superposition » d’échiquiers, présentant chacun un état possible de la configuration des pièces. Vous suivez ?