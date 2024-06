Le ministère des Armées se lance dans la course au calculateur quantique universel et se donne les moyens de ses ambitions

Pour y arriver, il y a besoin d'améliorer le dispositif de calcul. Et pour ça, il y a besoin d'ingénierie, de beaucoup d'ingénierie, et de talents. Il existe, certes, plusieurs technologies permettant d'encoder une information quantique et un qubit. Mais personne au monde ne sait quelle sera celle qui permettra de passer à l'échelle. Pour en savoir plus et essayer de vulgariser ce vaste sujet, nous avons rencontré, à VivaTech à Paris, Éva1, ingénieure et docteur en mathématiques appliquées, et Franck, physicien et expert technique pour les technologies quantiques, tous deux rattachés à la Direction générale de l'Armement (DGA).