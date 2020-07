Windows 95 et macOS 8 sont maintenant téléchargeables en tant qu'applications sur vos ordinateurs

Transformer un Macintosh Quadra équipé de macOS 8.1 en une simple application Electron, c'est le (second) projet un peu fou de Felix Rieseberg. Cette application permet de lancer et d'utiliser le vieil OS d'Apple sur un Mac actuel ou un PC (sous Windows ou Linux). Mieux, l'application comprend plusieurs logiciels et jeux que macOS 8.1 intégrait à son lancement, le tout grâce à un vieux CD-ROM de démo issue d'un magazine MacWorld de 1997, explique The Verge.