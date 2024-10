Sujet sensible que l’esthétique adoptée par Windows au fil des années. Pour les uns, tout s’est joué entre XP et Windows 7. Pour d’autres, Windows 10 a réconcilié utilisateurs et utilisatrices avec les évolutions du système d’exploitation. D’aucuns s’accordent à dire que Vista et Windows 8 ont été des erreurs de parcours. Quand, enfin, les plus nostalgiques rêvent encore à Windows 95 et 98. Alors si vous faites partie de cette dernière catégorie, aujourd’hui est un grand jour : des screenshots d’une version fonctionnelle de Windows 11 aux couleurs des années 90 circulent sur la toile. Et la bonne nouvelle, c’est que vous pouvez reproduire l’expérience chez vous.