En plus du support ARM, la dernière version de Start11 apporte quelques améliorations plus discrètes, mais destinées à renforcer le confort et la flexibilité de l’expérience utilisateur. À titre d’exemple, le moteur de recherche intégré à Windows affiche désormais davantage d’éléments liés à l’ancien Panneau de configuration pour faciliter l’accès à certains réglages non transférés vers l’application Paramètres. La manière dont sont stockés les chemins d’accès aux dossiers a également été revue afin de garantir leur meilleure portabilité, et de nombreux bugs, dont des anomalies d’usages CPU excessifs, des problèmes de clic-droit et des soucis d’alignements graphiques, ont été corrigés.