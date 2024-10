Voilà qui devrait satisfaire les propriétaires d’écrans trop petits, comme celles et ceux qui trouvaient la barre des tâches trop présente. On peut aussi continuer à espérer que ce petit changement fasse partie d’un ensemble plus conséquent concernant la taskbar, qui accueille quelques améliorations au compte-goutte. Il y a quelques semaines, on apprenait qu'il était enfin possible d'y épingler des applications à l'aide d'un simple glisser-déposer.