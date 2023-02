Windows 11 : bientôt de nouvelles options pour rendre votre barre des tâches plus minimaliste

Si la date et l'heure ne sont pas les éléments affichés à l'écran qui prennent le plus de place (et ils sont qui plus est très pratiques), la firme de Redmond semble tout de même vouloir permettre à ses clients d'alléger leur barre des tâches s'ils le désirent. Cela étant, nous espérons que l'année 2023 sera celle qui verra naître une barre des tâches amovible au sein de Windows 11. Après tout, on peut bien rêver, non ?