Transformer Windows 10 en Windows XP, c'est possible... mais il faut le vouloir

La naissance de Windows XP fut l'un des grands événements du nouveau millénaire dans l'histoire de Microsoft. En 2001, la firme américaine proposait un système d'exploitation qui s'est très rapidement imposé comme l'un des plus appréciés par les utilisateurs et utilisatrices de Windows, y compris à notre époque. Plus de 21 ans après sa sortie initiale, voilà que Windows XP ressurgit tout droit du passé au détour d'un mod (fichtrement bien fait, soit dit en passant) au sein de Windows 10.