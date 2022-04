Windows XP serait toujours plus populaire que Windows 11

Plus concrètement, c'est pas moins de 1,71 % des appareils qui fonctionne sous Windows XP, là ou Windows 11 n’atteint quant à lui que 1,44 % du taux d’adoption des systèmes d'exploitation de Microsoft. De toute évidence, la part dominante est actuellement réservée à Windows 10 avec un total de 80,34 %, toujours selon les résultats de l’étude menée par Lansweeper. De plus, nous pouvons remarquer que Windows XP obtient un taux d’adoption à peine inférieur à celui de Windows 8 (1,99 %) et qu’il se place malgré tout largement devant Windows Vista (0,04 %).