Cet ancien employé de Microsoft révèle comment il a conçu le menu Démarrer de Windows 95

frigolu

En effet, sous W95 l’orientation de texte n’était pas pleinement supportée via l’API Win32 contrairement à Windows NT 3.1. Le membre lfOrientation de la structure LOGFONT qu’on utilise via la fonction CreateFontIndirect() ne permettait pas la même souplesse que celle sous Windows NT 3.1 et les versions ultérieures.

Enfin W95 pour moi c’est un peu hier, j’ai vu naitre MS-DOS, Windows, le Système Mac (avant MacOS), AmigaOS et tellement d’autres. Idem pour le 56K, j’ai eu du 14.4K, et même du 9,6K et encore moins (1,2K au tout début !) lorsqu’on utilisait le modem du minitel pour accéder à des BBS via nos C64.

L’époque la plus folle de l’informatique personnelle est celle qui commence au tout début des années 80. Tant d’entreprises formidablement innovantes ont coulé ou ont été rachetées, c’était encore une époque post hippie mais à laquelle seuls ont survécu les meilleurs en affaire (et pas nécessairement les meilleurs en technologie). Pour les jeunes qui n’ont pas connu cette époque ou les plus anciens qui ne l’ont pas vécue de l’intérieur, on peut se faire une idée de l’ambiance avec l’excellente série « Halt & Catch Fire », qui retrace la naissance du PC, du Mac et de l’internet entre autres, avec un personnage principal excentrique inspiré notamment de Steve Jobs.