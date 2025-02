On pourrait croire à un oubli dans la modération de Copilot. Mais cette permissivité colle étrangement bien avec la stratégie commerciale de Microsoft. Depuis plusieurs années, l’entreprise ne cherche plus tant à vendre des licences qu’à maximiser son nombre d’utilisateurs et d’utilisatrices. L’écosystème élargi de Windows est d’ailleurs truffé d'options de télémétrie et de services payants, qui suffisent à rentabiliser une gamme d'OS installés sur plus de 70% des PC dans le monde.