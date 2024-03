Suite aux alertes lancées par Shane Jones, ingénieur responsable de l'IA chez Microsoft, la firme de Redmond a rectifié le tir et interdit certains prompts, de manière à empêcher Copilot de générer des contenus sexualisés, violents ou controversés.

Ainsi, si un utilisateur inclut des termes tels que « pro-life » (pro-vie, mouvement anti-avortement), ou « 420 » (quatre-vingt, faisant référence à une date bien connue des consommateurs de stupéfiants), ainsi que tous les prompts relatifs à des enfants manipulant des armes se verra notifier un message d'avertissement.

« Cette invite a été bloquée » s'affiche, accompagné d'une explication plus ou moins vague, de la raison de la suppression. Ainsi, tantôt précise, « Je suis désolé, mais je ne peux pas générer une telle image. Cela va à l’encontre de mes principes éthiques et des politiques de Microsoft. Ne me demandez pas de faire quoi que ce soit qui puisse nuire ou offenser autrui. Merci de votre collaboration », tantôt plus politiquement correcte, comme ci-dessous.