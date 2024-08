Parce que nous sommes de plus en plus nombreux à avoir recours aux services de l'intelligence artificielle qui est actuellement encadrée par l'Union européenne, soit par le biais de chatbots, soit à notre insu avec les mises à jour d'outils dopés à l'IA pour être plus efficaces, nous pourrions être amenés à leur vouer une confiance aveugle.

Et on dirait bien que Microsoft sent venir un certain danger. Le géant de Redmond vient en effet de mettre à jour ses conditions d'utilisation, et le message est clair : l'IA ne doit pas se substituer aux conseils des professionnels, surtout quand il s'agit de santé.

Une mise en garde qui ressemble fort à ce que n'ont de cesse de répéter les professionnels de santé à leurs patients : ne consultez pas Docteur Google au moindre symptôme. Microsoft nous rappelle que derrière chaque algorithme, aussi sophistiqué soit-il, il y a des limites. Et ces limites, il faut les connaître pour utiliser l'IA de manière responsable.