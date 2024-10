Quand Microsoft Copilot joue au médecin, 22% des réponses sont jugées dangereuses

Les moteurs de recherche constituent généralement la première phase dans une recherche d'informations et avec l'arrivée de l'IA, les internautes obtiennent des réponses plus denses répondant plus précisément à leurs questions. En revanche, ces résultats ne sont pas pour autant plus justes. C'est en tout cas ce qu'il ressort d'une étude menée par des chercheurs belges et allemands, lesquels ont décidé de mettre à l'épreuve Bing et Microsoft Copilot face à des questions médicales.