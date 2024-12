Ces hackers jouent un coup de maître pour craquer Windows et Microsoft Office

Une équipe de hackers annonce avoir fait une avancée majeure dans le piratage des licences de Microsoft Office et Windows. Comme le rapporte Ghacks, ils expliquent avoir craqué "presqu'en intégralité des protections de licences Windows et Office".

Cela fait quelque temps qu'il est possible d'injecter une ligne de commande pour activer les logiciels de Microsoft, mais cette méthode restait temporaire. Les hackers de Massgrave affirment cette fois qu'ils sont en mesure d'activer la suite bureautique ou le système d'exploitation de manière permanente.

Sur son compte X (Twitter), Massgrave explique : "Il s'agit de la plus grande avancée jamais réalisée dans le piratage de Windows et Office. Cette solution sera disponible dans les mois à venir - plus d'informations à venir prochainement !"