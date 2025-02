Leur stratégie est hélas redoutable. Les individus malveillants créent des comptes gratuits et mettent ensuite en ligne ce qui semble être des versions piratées de jeux populaires comme Minecraft, Roblox, Apex Legends ou Call of Duty. Pour les rendre plus crédibles, ces repositories sont méticuleusement construits avec des licences de distribution et des captures d'écran professionnelles.