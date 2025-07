Évidemment, il y aura aussi le petit plus Grok au programme, avec un assistant qui devrait être plus caustique, limite décapant certaines fois, comme Elon Musk l'a voulu. À noter qu'il y aurait même au programme un mode plus « sexy », si l'adulte donne son consentement au chatbot.

L'utilisation optimale de Grok nécessitera cependant de remplir un certain nombre de conditions, comme la connexion premium ou Wi-Fi à bord. Il est aussi possible qu'un abonnement soit à souscrire, même si, pour le moment, ni Tesla ni xAI n'ont donné de détails quant à ce que coûterait cette nouveauté – qui devrait en tout cas faire parler. Et vous, vous aimeriez partager un trajet avec cette IA très particulière ?