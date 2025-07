yomiel

Et il faudra vérifier l’identité de tous les utilisateurs de X car certains se prennent pour quelqu’un d’autre, avec des intentions malveillantes.

Pour rappel, tout est parti d’un troll dénommé « Cindy Steinberg » avec un post incendiaire qui semblait célébrer la mort d’enfants lors des inondations aux Texas.

Puis s’en suit de posts antisémites de Grok, et des reposts par des membres de sensibilité d’extrême-droite, et qui par ailleurs a aussi engendré une campagne de harcèlement auprès d’une personnalité réellement nommée Cindy Steinberg et de la créatrice Faith Hicks (à cause de l’avatar utilisé par le troll).