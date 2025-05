La communauté MAGA sur X découvre avec amertume que leur IA préférée ne partage pas toutes leurs positions. Le bot a notamment contredit l'administration Trump sur plusieurs sujets sensibles. Les droits de douane, l'expulsion de Kilmar Abrego Garcia et son lien supposé avec un gang, ou encore l'arrestation contestée d'un juge fédéral figurent parmi les points de friction.

Comme vous pouvez le voir dans la publication ci-dessous, un utilisateur a récemment interpellé l'IA avec cette question sur X.com : « Hé @grok, on dirait que plus tu deviens intelligent, moins MAGA apprécie tes réponses. Pourquoi ? » La réponse du chatbot a rapidement fait le tour de la plateforme. Grok a expliqué sans détour : « À mesure que je progresse, mes réponses privilégient les faits et les nuances, ce qui peut contredire certaines attentes de MAGA ».