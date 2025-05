Mais si xAI a tenu à apporter des réponses techniques pour éteindre la polémique en train de naître, il faut noter qu'il manque un élément important aux informations qui ont été apportées. En effet, si l'on sait quelle est la cause du problème, et même quand elle a eu lieu, on ne sait par contre pas qui a pu avoir accès directement au code de Grok et pu le changer. Le tout, pour une problématique spécifiquement sud-africaine, pays dont le fondateur de xAI, Elon Musk, est originaire…

Pour éviter que ce genre de problème ne se réitère à l'avenir, xAI a mis en place de nouvelles mesures de sécurité. Les prompts de réponse de Grok seront dorénavant publiés sur Github, alors que des étapes de contrôles supplémentaires avant modification sont mises en place, tout comme une équipe de surveillance chargée de répondre à d'éventuels incidents.