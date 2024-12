Grok 2, la dernière version de l'IA de xAI, a été dévoilée en août et a récemment été mise à jour pour offrir des performances améliorées. Selon xAI, cette nouvelle itération est trois fois plus rapide que son prédécesseur, avec une meilleure précision, une capacité accrue à suivre les instructions et des compétences multilingues renforcées. Ces améliorations visent à rendre l'interaction avec Grok plus fluide et plus utile pour les utilisateurs.

Grok 2 est désormais accessible gratuitement à tous les utilisateurs de X en France, avec une limite de dix questions toutes les deux heures pour les utilisateurs gratuits. Les abonnés Premium et Premium+ bénéficient de limites d'utilisation plus élevées.