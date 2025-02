Il y a désormais des étapes canoniques quand une entreprise développe une IA grand public, destinée à concurrencer les grands chatbots tels que ChatGPT ou bien Gemini. Pour toucher le plus de monde possible, après une première version bureau, il est ainsi indispensable de passer ensuite au stade de l'application à télécharger. Et c'est ce stade que Grok vient de passer, l'IA ayant enfin son app dédiée !