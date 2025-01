L'application iOS est déjà disponible dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, en Australie et en Inde. « Grok est un assistant doté d'une intelligence artificielle conçu pour être le plus véridique, le plus utile et le plus curieux possible. Obtenez des réponses à n'importe quelle question, générez des images frappantes et téléchargez des photos pour mieux comprendre votre monde », détaille sa description dans l'App Store.