Depuis deux ans et le lancement de ChatGPT, on a vu apparaître de plus en plus de chatbots. Et dans le domaine, il n'y a pas beaucoup d'IA qui rivalisent avec les créations d'OpenAI. Grok, l'IA de X.com, fait partie de ceux-là. Malheureusement, jusqu'à récemment, si vous vous vouliez l'utiliser, il fallait non seulement utiliser X.com, mais aussi être un abonné payant. Une situation qui vient de connaître un changement majeur…