xryl

L’algorithme a fuité, voici ce qu’il contient:

function onLastDayStatistics() { if (pulse_rate == 0 || vo2_max == 0 || step_count == 0 || sleep_time == 86400) { alert("You're dead"); } else { alert("You should practice sports more"); } }

100% efficace, à ce qu’il paraît.