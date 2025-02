En collaboration avec le Brigham and Women's Hospital, deuxième plus grand hôpital universitaire de la Harvard Medical School, la Apple Health Study, c'est son nom, va couvrir de nombreux indicateurs portant sur la santé : l'activité physique, le vieillissement, la santé cardiovasculaire, la santé circulatoire, la cognition; l’audition, la santé menstruelle, la santé mentale, la santé métabolique, la mobilité, la santé neurologique, la santé respiratoire et enfin, le sommeil.