Améliorez votre santé et optimisez l'utilisation de votre Apple Watch et de l'app Santé avec ce guide d'Apple

La montre connectée fonctionne d'ailleurs de pair avec l'application Santé de l'iPhone. Si vous n'avez pas jeté un œil à ce logiciel, Santé permet d'agréger toutes les données relatives à vos exercices physiques, vos calories brûlées, le nombre de pas réalisés chaque jour ou encore votre rythme cardiaque analysé lorsque l'Apple Watch est à votre poignet.

Santé fonctionne également comme un agrégateur d'informations si vous possédez des objets connectés compatibles avec l'application. Vous pouvez par exemple récupérer l'évolution de votre poids depuis votre balance connectée ou votre tension artérielle analysée avec un tensiomètre lié à votre smartphone.

Beaucoup ne connaissent pas l'ensemble des données collectées par l'application Santé et toutes les possibilités offertes par l'Apple Watch en matière de mesure de soi. Apple propose en ce sens un rapport complet (en anglais uniquement) de 60 pages pour vous indiquer toutes les fonctionnalités disponibles à travers vos appareils Apple et baptisé Donner aux gens les moyens de vivre une journée plus saine.