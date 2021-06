iOS 15 vous permettra bientôt de partager votre état de santé en famille

Comme d'habitude, Apple a complété cette annonce avec des éléments rassurants quant au respect de la vie privée et à la confidentialité des données. D'après la marque, l'utilisateur aura toujours le choix de partager ou non les informations de son application Santé - et dans le cas où il souhaiterait les partager, il aura la possibilité de filtrer celles de son choix et de choisir les personnes y ayant accès.