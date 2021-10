Et si vos AirPods devenaient votre partenaire santé ? C'est le souhait d'Apple

Et si vos AirPods pouvaient prendre votre température ? Contrôler votre posture et, par exemple, vous envoyer un signal pour vous encourager à vous redresser ? Ce sont, d’après le quotidien américain, certaines des pistes étudiées chez Apple pour faire des AirPods de véritables partenaires de votre santé.

S’ajoute à cela une fonctionnalité dédiée à « améliorer votre audition », même si le Wall Street Journal n’est pas sûr qu’il ne s’agisse tout simplement pas du mode « Conversation Boost », déjà existant. En bref une toute nouvelle boîte à outils, qui viendrait s’ajouter à l’existant pour alimenter toujours plus votre carnet de santé numérique — à savoir votre iPhone .

Quant à savoir si ces fonctionnalités pourraient arriver sur les AirPods et AirPods Pro déjà commercialisés, rien n’est moins sûr. Rien que la prise de température nécessite l’utilisation de capteurs particuliers qui, à notre connaissance, sont absents des modèles actuels. De plus, cela nécessiterait l’obtention d’autorisations supplémentaires qu’il n’est a priori pas possible d’obtenir après la mise en circulation d’un produit.