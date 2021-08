Apple pourrait utiliser les AirPods pour analyser la fréquence respiratoire

Cette analyse, qui devrait in fine être portée par l'IA, permettrait par exemple de détecter à temps l'apparition de maladies cardiaques ou respiratoires. Elle pourrait également servir à perfectionner le suivi de l'activité sportive sur le long terme, a fortiori chez les utilisateurs et utilisatrices de l'Apple Watch, qui fournit déjà de nombreuses données de santé comme le rythme cardiaque ou le taux d’oxygène dans le sang (avec l'Apple Watch Series 6 et ses nouveaux capteurs) notamment durant l'activité physique.