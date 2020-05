Les futurs Airpods pourraient bien intégrer un capteur de fréquence cardiaque

Apple s'intéresse (aussi) à nos données et analyses de santé. Ainsi, si les Airpods et Powerbeats ne sont à priori pas amenés à révolutionner leur partie sonore dans un avenir proche, il devient de plus en plus probable qu'Apple intègrent des fonctions directement héritées de l'Apple Watch.

Parmi elles, un capteur de fréquence cardiaque…