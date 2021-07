Les nouveaux AirPods pourraient être lancés en même temps que l'iPhone 13

Là où l'information devient plus intéressante encore, c'est qu'il est semble-t-il prévu que ces expéditions s'intensifient entre la fin du troisième semestre de l'année 2021 et le quatrième. Vous l'aurez sans doute compris si vous suivez les lancements d'iPhone chaque année, cette période est fortement similaire à celle de l'annonce et de la sortie d'un nouveau smartphone Apple.