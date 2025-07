La sortie de ce modèle ouvert arrive pile au moment où Microsoft et OpenAI réajustent leur relation. Depuis 2023, Microsoft gardait la main sur la commercialisation des modèles OpenAI via Azure. La firme de Redmond reversait 20% de ses revenus Azure OpenAI à OpenAI, et touchait en retour 20% des revenus générés par ChatGPT et l’API d’OpenAI. Ce système reposait sur un accès privilégié aux dernières avancées.

Avec ce modèle ouvert, un vent nouveau souffle. D’autres fournisseurs cloud, comme Hugging Face ou Oracle, pourront proposer le modèle à leurs clients. Certaines entreprises pourraient alors préférer des alternatives moins chères, ou héberger la technologie elles-mêmes, sans dépendre d’Azure. L’ouverture du modèle signifie que les concurrents de Microsoft pourront eux aussi l’héberger et le proposer à leurs clients.

Microsoft garde un droit de priorité pour fournir des ressources à OpenAI, mais ne contrôle plus tout ce qui se passe autour du modèle. Cette évolution tombe au beau milieu de discussions sur le partenariat. Microsoft a déjà accepté qu’OpenAI utilise d’autres fournisseurs pour ses besoins en calcul, ce qui n’était pas prévu au départ.

En mai, plus de 60% des entreprises du Fortune 500 disaient vouloir intégrer des modèles de langage ouverts dans leurs infrastructures d’ici fin 2025, d’après une étude IDC. Le secteur public s’y met aussi : la Commission européenne a lancé en juin un appel à projets pour tester des IA génératives « open-weight » dans l’administration. Pendant ce temps, Microsoft et OpenAI continuent de discuter sur la façon de partager les revenus issus des nouveaux usages permis par ces modèles ouverts. L’arrivée d’une telle solution chez OpenAI pourrait vite influencer les choix technologiques et budgétaires de beaucoup de concurrents, surtout depuis que le marché mondial de l’IA générative a dépassé les 45 milliards de dollars sur les douze derniers mois.