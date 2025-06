Dans un récent post publié sur la plateforme X.com, Sam Altman a indiqué que la sortie du nouveau modèle avait été reportée à la fin de l'été : « nous allons prendre un peu plus de temps pour notre modèle open source (….) il sera disponible plus tard cet été, mais pas en juin. Notre équipe de recherche a fait quelque chose d'inattendu et d'assez incroyable, et nous pensons que cela vaudra vraiment la peine d'attendre, mais cela prendra encore un peu de temps. »