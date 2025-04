OpenAI souhaite aussi faire mal à la concurrence en sortant un modèle qui soit assorti de peu de restrictions ou d'utilisations commerciales.

Le créateur de ChatGPT a dans son viseur l'ensemble des outils IA de Meta, Llama, qui peut revendiquer déjà plus d'1 milliard de téléchargements, mais aussi évidemment DeepSeek. Le nouveau modèle d'OpenAI pourrait en plus sortir au moment où DeepSeek doit faire face à une opposition de plus en plus forte aux États-Unis, pays dans lequel son interdiction est envisagée.

Toujours selon TechCrunch, si ce premier modèle venait à marcher, OpenAI serait prêt ensuite à lancer des modèles additionnels, avec notamment au programme des modèles plus petits.