Guillaume1972

Je ne m’en fait pas vraiment pour le développement d’IA en Chine mais je m’en fais davantage pour celles développées aux États-Unis, comme beaucoup d’autres domaines, ils vont être dépassés, ça a déjà commencé et ce n’est qu’un début. Personne ne peut affirmer avec certitude que les États-Unis seront toujours la première puissance mondiale à la fin de cette décennie (même s’ils sont les premiers producteurs mondiaux de pétrole, de gaz et d’or mais ça ne suffira pas). Et ce malgré les bâtons dans les roues que souhaitent leur mettre l’administration Américaine actuelle, ça ne fera que repousser l’échéance, mais cette dernière est inéluctable. Celà fait plusieurs années « que ça se voit ». L’ancienne administration Trump a bannit Huawei parce que les entreprises Américaines étaient en retard sur les équipements 5g, donc Trump n’a rien trouvé de mieux que de bannir. Mais n’était ce pas la meilleure preuve que les États-Unis étaient en retard dans ce domaine? Autre chose, combien de kilomètres de lignes de trains a grandes vitesses la Chine avait elle il y a 20 ans, et maintenant? Et combien en ont les Erats-Unis? Un petit indice, il y a 20 ans, la Chine n’avait pas de lignes de trains a grandes vitesses, et dorénavant, ils en ont plus que tout les autres pays réunis (ayant des lignes de trains à grande vitesse).