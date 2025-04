Ces dernières années, les États-Unis n'ont eu de cesse de restreindre le matériel tech de pointe qui pouvait être vendu à la Chine. Le pays n'a ainsi accès à aucun des meilleurs produits de NVIDIA, comme la Hopper H100, et devait jusque-là se contenter d'une version bridée, développée spécialement par la firme de Jensen Huang pour la Chine : la H20. Une puce qui à l'avenir ne pourra plus non plus être vendue au sein de l'empire du Milieu.