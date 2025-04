Alors qu'en mars, on vous annonçait que la Chine envisageait d'imposer ses propres restrictions sur les puces Nvidia, les entreprises chinoises semblent accélérer leurs achats. La Commission de Réforme et de Développement National chinoise développe de nouvelles règles d'efficience énergétique pour les puces et les data centers, qui pourraient rendre les H20 non conformes aux normes locales.

L'administration chinoise cherche depuis plusieurs mois à encourager ses entreprises nationales à se tourner vers des fabricants locaux comme Huawei. Le fabricant chinois prévoit de lancer cette année sa puce Ascend 910C, qu'il présente comme équivalente à la Nvidia H100 en termes de performances.

Le président américain Donald Trump a aussi déclaré en février son intention d'imposer des droits de douane d'environ 25% sur les importations de semi-conducteurs et produits connexes. Jensen Huang a indiqué que Nvidia ne voyait que peu d'impact à court terme, mais envisageait de déplacer sa production aux États-Unis à long terme.

Nvidia tente de s'adapter à cette nouvelle situation. Jensen Huang, PDG de l'entreprise, devait rencontrer Zheng Shanjie, le responsable de la Commission de Réforme. L'entreprise américaine envisageait alors de réduire les capacités de ses puces H20 pour respecter les nouvelles normes d'efficience énergétique, au risque de les rendre moins attractives face à la concurrence locale. Cette grosse commande laisse à penser que l'entrevue a porté ses fruits, même si l'ombre de la pénurie plane sur l'entente.