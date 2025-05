NVIDIA est une des entreprises qui souffre le plus des restrictions de plus en plus dures prises par les autorités américaines contre l'exportation de matériel high-tech en direction de la Chine. Depuis plusieurs années, la firme de Jensen Huang doit ainsi produire des versions dégradées de ses meilleures puces pour pouvoir les vendre dans l'empire du Milieu. C'était ainsi qu'elle a mis au monde la H20, une version dégradée de sa fameuse H100, dédiée au marché chinois. Et cette version dégradée va avoir à son tour une version dégradée pour que NVIDIA puisse toujours être présent de l'autre côté du pacifique.