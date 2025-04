MHC

Les restrictions sur les puces H20 sont levées et il semble qu’aux USA, ils commencent à prendre conscience que restreindre l’accès aux produits américains ne fait qu’obliger les chinois à développer plus vite leurs propres solutions et in fine créer encore plus rapidement de potentiels concurrents sérieux pour l’avenir dans des domaines où ils souhaitent pourtant rester leaders.